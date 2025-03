Kéfera faz novo desabafo sobre ex-namorada tóxica: 'Fui ferida e abusada'

namorar uma narcisista me adoeceu MUITO, vocês não fazem ideia de tudo que eu passei! foi a pior relação da minha vida! fui muito humilhada, menosprezada, subestimada, desrespeitada, ferida e abus4da. mas, apesar de todo esse pesadelo que eu vivi, me sinto vitoriosa em ver e sentir que meu brilho finalmente voltou e eu posso ser eu mesma novamente, sem me policiar o tempo todo com medo das brigas diárias, sem precisar pisar em ovos o tempo inteiro, podendo simplesmente ser eu mesma, amada e valorizada por quem eu sou de verdade 🥹✨tive uma rede de apoio de amigas que me cuidaram muito, que me alimentaram, que me ouviram, que me deram muito carinho e fizeram de tudo pra me ver sorrir de volta, fiz sessões de análise todos os dias por meeeeeses e me conectei muito com a minha espiritualidade. ❤️‍🩹 se você está atravessando um momento difícil, eu te garanto: vai passar. nesse momento, o tempo será seu melhor amigo. SE ESCOLHA, se coloque em primeiro lugar. não é errado se priorizar, não é egoísmo, é auto cuidado! um dia você se pergunta "como eu vou viver SEM ela?" e no outro você se questiona "como eu consegui viver COM ela?" 🍃 e aí, minha amiga… a paz te invade de um jeito tão gostoso, e dali pra frente você passa a ter certeza que nunca mais aceitará se diminuir para caber em lugares que simplesmente são pequenos demais para merecerem a sua luz, tempo e presença ❤️‍🩹🙂‍↕️