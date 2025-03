João Gabriel desabafa sobre aliada do BBB 25: 'Nem na minha cara ela olhou'

Maike tentou aconselhar o amigo. "Não deixa isso comer a sua mente, não. Até porque, querendo ou não, a gente precisa de aliados. E elas são nossas aliadas mesmo, de verdade".

O provável novo Líder reforçou ainda que João Gabriel e João Pedro são sua prioridade para ir para o VIP e não as meninas.

O trio, inclusive, foi repreendido pela produção do programa. Eles tentaram decidir no par ou ímpar qual dos gêmeos iria para o VIP de Maike se sobrasse apenas uma pulseira.

