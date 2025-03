IU e Bo-gum honrados com K-drama: 'A humanidade das pessoas impressiona'

IU explicou a trama. Ela diz que, por se passar em diferentes eras, mostra uma humanidade entre os personagens que a surpreendeu.

A série se passa dos anos 60 até os dias atuais, e entre os anos 70 e 80 os personagens passam por muitas coisas, muita discriminação social. Poderia existir muito ódio, por tudo que acontece, mas não é assim. A história não é apenas sobre romance e amor entre os protagonistas, mas também sobre o amor e solidariedade entre os personagens. Fiquei muito impressionada com a humanidade das pessoas.

Sobre os tabus da época e adversidades que os personagens passam, Bo-gum falou que aprendeu muito com Gwan-sik. "Por ser em uma era diferente, existiam muitos estereótipos de gênero na época. Ao me tornar o personagem, aprendi muito sobre as diferenças. Gwan-sik sempre disse a Ae-soon para ela fazer o que quisesse, sempre esteve ao lado dela. E acho ele um homem admirável. Foi uma honra fazê-lo" finaliza o ator.

Preparem os lenços de papel antes de dar play no mais novo drama de IU e Bo-gum. Eles são conhecidos por escolherem projetos que fazem todo mundo chorar. "Se a Vida Te Der Tangerinas?" não será diferente.