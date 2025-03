Gracyanne terá de reconstruir físico após diminuição muscular, diz personal

Jorge Faislon, personal trainer de Gracyanne Barbosa, em entrevista ao jornal O Globo:

Musa fitness terá de restabelecer ritmo de treinos, após deixar o BBB (Globo), explica o profissional. "Ela teve uma diminuição no volume muscular, na definição e na intensidade dos treinos. Ainda que isso impacte negativamente na musculatura, a constância dela criou um padrão de comportamento que, somado à sua experiência, será o pilar da reconstrução desse físico."