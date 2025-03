Gene Hackman morreu uma semana após Betsy Arakawa; veja causa das mortes

Em uma coletiva de imprensa realizada hoje, Adan Menzosa, xerife de Santa Fé, afirmou que os últimos registros de Betsy com vida são do dia 11 de fevereiro. Na ocasião, a pianista foi vista no supermercado e na farmácia, além de trocar e-mail com um massagista.

Às 17h15, o carro de Betsy Arakawa entrou no condomínio fechado em que o casal morava. Após isso, nenhuma atividade ou comunicação foi encontrada.

Gene Hackman tinha um diagnóstico avançado de Alzheimer. O legista-chefe ainda apontou que o ator lidava com uma grave doença cardíaca e um histórico de ataques do coração.

Última rara aparição de Gene Hackman e esposa Imagem: The Grosby Group

Detalhes sobre as mortes

A última atividade no marca-passo do ator foi registrada no dia 17 de fevereiro. O casal foi encontrado após um trabalhador da manutenção encontrar a porta entreaberta.