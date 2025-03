Fenômeno Juliette retrata 'escravidão' moderna na era BBB, explica filósofo

Eu sempre brinco, é sempre legal ser rico, me dizem. E eu costumo responder, olha, se a riqueza como instrumento permitir coisas que tragam vida boa, com certeza. Mas a riqueza é muitas vezes geradora de um afeto de medo que o professor pobre não tem, que é de perder.

Não pode ter medo de perder o que você não tem. Então, na hora que você tem muito e a sua felicidade está vinculada a essa quantificação, você não percebe, mas você fica escravo de mais, mais, mais, mais, mais, e as vezes não rola, e aí você cai de 25 para 15, uau!

Clóvis de Barros Filho

BBB vai acabar por medo da rejeição? Filósofo explica o 'lado B do chicote'

A rejeição aos participantes do BBB e de outros reality shows é o 'lado B do chicote', afirmou o filósofo Clóvis de Barros Filho ao analisar o fenômeno dos cancelamentos em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

O cancelamento é o lado B do chicote, porque o lado A do chicote é o prêmio, viva do jeito que eu estou falando e você será premiado.