Ex-galã de 'Malhação' assume namoro com jovem 20 anos mais nova: 'Sintonia'

Daniel Erthal, 42, acaba de assumir que está namorando a trancista Denise Fortunato, 22.

O que aconteceu

Os dois se conheceram no ano passado, na cidade de Miguel Pereira (RJ), onde a moça vive. O ator estava por lá para rodar o filme "Dinossauro", o que favoreceu o encontro.

Daniel assegura que não vê a diferença de idade como um problema para a relação. "Temos uma boa diferença de idade, mas nunca encontrei uma mulher que estivesse tanto na mesma sintonia de vida. Ela me ajuda no meu bar, assim como ajudou quando eu trabalhava lá no estádio Nilton Santos [vendendo cervejas]. Além de linda, ela tem humor, carisma e muita maturidade. De fato, acertei na mão [risos]", afirmou ele ao jornal Extra.