Estratégia? Gracy mente para brothers sobre eliminação da Prova do Líder

Sem testemunhas, ao retornar para o confinamento, Gracyanne mentiu sobre o motivo que a fez sair da disputa. "Foi rodada eliminatória? Foi rodada?", questionou Eva. "Foi. Você também?", confirmou a influenciadora.

Mantendo a história, Gracy ainda contou para Guilherme e Vinícius que foi eliminada por uma decisão da produção. Em conversa com Diego, a sister ainda afirmou: "Quando chega a 3 não tem mais rodada eliminatória. Se bem que ninguém saiu por rodada eliminatória, né? Só eu".

Nesta dinâmica não ocorreu nenhuma rodada eliminatória. Comum em provas de resistência de atenção, ela é a responsável por eliminar o brother que fica por último no ranking da disputa. No entanto, Gracyanne apenas apertou o botão quando não deveria.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas