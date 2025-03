Edredom, cama dividida e mais: os beijos que marcaram o BBB 25; vídeos

Aline e Diogo emendaram um affair que, entre idas e vindas, durou até a eliminação do brother do programa. Os dois trocaram carícias, outros beijos e até dividiram a cama para dormir.

Giovanna e Maike: Giovanna e Maike se beijaram pela primeira vez após uma forcinha de Ivete Sangalo em uma das festas do programa. O primeiro beijo aconteceu no Quarto Fantástico. Apesar de estar dormindo no quarto Nordeste, a sister encontrou o brother no cômodo de cima.

Enquanto outros brothers conversavam no local, Giovanna deitou com Maike na cama de Eva. Os dois, então, trocaram beijos embaixo do edredom. A veterinária foi eliminada dois dias depois e o affair não foi para a frente.

Aline e Thamiris: Após a Festa da Líder Eva, a casa foi tomada por um burburinho de um beijo entre Aline e Thamiris. Apesar do público não ter conseguido ver o momento pelas câmeras do pay-per-view, a informação foi repassada por Gracyanne Barbosa.