BBB 25: Tadeu Schmidt consagra liderança de Maike; confira VIP e Xepa

Na sequência, o novo Líder dividiu a casa entre Vip e Xepa:

Vip: Maike, Vilma, João Pedro e João Gabriel

Xepa: Aline, Vinícius, Vitória, Diego, Daniele, Eva, Renata, Guilherme, Delma, Thamiris e Gracyanne

BBB 25 - enquete UOL: quem o Líder Maike vai indicar ao 8º Paredão? Aline Fábio Rocha/Globo Daniele Globo/Fábio Rocha Diego Globo/ Fábio Rocha Vinícius Globo/Fábio Rocha Vitória Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

