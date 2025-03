Quando estreia a 4ª temporada de Bridgerton? Veja previsão e o que se sabe

A quarta temporada de "Bridgerton" não tem data para estrear, mas já conta com muitas novidades definidas, antecipadas no teaser oficial.

O que vai acontecer

Benedict (Luke Thompson), o segundo filho da prole Bridgerton, é o novo protagonista. "A quarta temporada de Bridgerton foca no boêmio segundo filho Benedict... Apesar de seus irmãos mais velhos e mais novos estarem ambos casados e felizes, Benedict não tem vontade de se estabelecer - até que conhece uma cativante dama de prata no baile de máscaras de sua mãe", diz a sinopse.

Terá oito episódios e será inspirada no terceiro livro da franquia "Os Bridgertons", "An Offer from a Gentleman". O quarto livro da série foi antecipado e usado para basear a terceira temporada da produção da Netflix.