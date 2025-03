BBB: Vitória estava distraída ou não quis se comprometer eliminando Maike?

A atuação de Vitória na dinâmica que antecedeu a prova do líder ontem, no BBB 25, está sendo bastante criticada. Para resumir a história, ela poderia ter impedido Maike de participar da prova do líder, e automaticamente salvado Diego. Mas fez uma jogada mais neutra, deixando a decisão de eliminar um jogador para outro competidor - o que culminou na óbvia eliminação de Diego, que tem sido um importante aliado da atriz nas últimas semanas.

Rapidamente, o assunto entrou para o ranking de mais comentados da rede social X e inundou outras plataformas com ofensas e repreensões a Vitória. Mas o movimento de Vitória foi apenas um engano por distração ou uma tentativa de fugir da responsabilidade de eliminar alguém da possibilidade de concorrer à liderança?

Também nas redes sociais, fãs do BBB começaram a postar mensagens "absolvendo" as irmãs Camilla e Thamiris. Para quem não lembra, Camilla chegou a dizer, por exemplo, que Vitória tem "desespero para agradar todo mundo". Thamiris, entre outras coisas, já havia dito que a atriz "só pensa nela". Fugir de uma escolha difícil, porém, também é uma escolha. E toda escolha exige uma renúncia. No caso do jogo que cortaria três competidores da prova do líder, Vitória escolheu, consciente ou inconscientemente, se abster da decisão de excluir Maike, renunciando, imediatamente, o poder de salvar o amigo. Com isso, criou uma desconfiança em Diego. Na madrugada, o atleta disse para a irmã Danielle: "Acho que não sou aliado, então, da Vitória."