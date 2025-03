BBB: Thamiris chora sozinha após questionar Vitória sobre mudança de quarto

Vitória: "Estavam falando que, esta semana, o quarto de cima ia fechar. Aí eu falei: 'Eu vou descer [do Apê do Líder] e vou pra lá [pro Quarto Anos 50]".

Thamiris: "Mas por quê? Só por ir?".

Vitória: "Cara, porque desde que a gente teve nossa discussão, eu já estava mais afastada da Gra[cyanne]. E, consequentemente, também de você. E tiveram muitos momentos em que eu estava pensando sobre isso, se eu continuava lá, se eu saía. E acho que eu precisei fazer isso, sabe? Não foi fácil".

Em seguida, Thamiris foi para o Quarto Nordeste e, cobrindo-se com um edredom, chorou. Mais cedo, ela chegou a se emocionar ao desabafar com Maike sobre o afastamento que sentiu dos participantes com ela.

