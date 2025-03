Apresentadora descobre 3 tumores no cérebro e 2 no pulmão após 17 melanomas

Ela também falou sobre os próximos passos do tratamento. "Os médicos estão esperançosos que essas metástases serão removidas com imunoterapia". Ela vai começar as sessões de radioterapia na próxima semana.

Apesar do diagnóstico, Teddi se mostrou confiante na sua recuperação. "Vencerei essa batalha", escreveu. "Vai se f*der, câncer!", finalizou.