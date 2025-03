'Me fazia de vítima': como Larissa lidou com brochadas pelo medo de Anitta?

Anitta, 31, apresenta o documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", que estreou ontem na Netflix, oferecendo uma visão única sobre sua vida privada e o alter ego, que leva seu nome verdadeiro, Larissa. A produção, que foca nas histórias de vida da cantora, revela como a pressão da imagem pública de Anitta afetou sua vida íntima, incluindo seus relacionamentos amorosos.

'Não era pra ser'

Através da narração de seu ex-namorado, Pedro Cantelmo, o documentário explora como Larissa, a mulher por trás da artista, lida com o impacto de ser vista como Anitta. Pedro, que também vive um romance com a cantora durante as filmagens, narra como a relação deles acaba logo após o término do projeto.

Em uma noite descontraída em Sevilha, na Espanha, Larissa reflete sobre como a pressão da sua imagem como artista afeta suas relações pessoais —"gera medo". "As pessoas sempre ficam com medo de me falar e de perguntas as coisas", diz Anitta, enquanto compartilha episódios de sua vida amorosa em que seus parceiros não conseguiram corresponder às expectativas devido à sua fama.