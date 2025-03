O que Pedro Cantelmo fez? Anitta explica término com crush da adolescência

Anitta, 31, explicou o fim de seu affair com Pedro Cantelmo, 33, durante as filmagens do documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta" (Netflix), realizado por ele.

O que aconteceu

O longa mostra Anitta e Pedro terminando o romance sem justificativas, tendo a conversa interrompida por um fã que pedia foto.

Segundo a cantora, esse foi, de fato, seu último diálogo com o cineasta sobre o relacionamento que estavam vivendo. "A última conversa que eu tive com ele sobre esse assunto foi a que vocês viram no filme mesmo, que foi interrompida por um pedido de foto", explicou ela, nos stories de seu Instagram.