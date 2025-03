Aline diz que Maike não deve colocar alvo em Vitória: 'Foi beneficiado'

Vitória: "Talvez para não se comprometer com uma nova pessoa, ele bote [a pulseira de alvo] em mim".

Aline: "Se eu fosse ele, eu não colocaria a pulseira do alvo em você. Porque se você quisesse ter pegado o desodorante para ele sair da prova, você teria pegado. E você não pegou. É como eu penso. Eu não estou no coração das pessoas para adivinhar".

Guilherme: "Mas Aline, não foi proposital, 'vou salvar o Maike'. Foi sem querer".

Aline: "Ainda que não fosse [proposital], o fato não anula a atitude. Ela não tirou ele. De alguma maneira, ele não foi beneficiado por isso? Ela teve a oportunidade de tirar. Se ela estivesse na cegueira de tirar ele, ela teria tirado. E não".

