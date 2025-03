16 anos depois, bebê de 'Se Beber, Não Case' surpreende como músico

Conhecido como o bebê da franquia de cinema "Se Beber, Não Case", Grant Holmquist voltou a ganhar notoriedade através de seu talento como músico.

O que aconteceu

Hoje com 17 anos, o rapaz compartilha nas redes sociais registros de seu talento tocando trompa e oboé. Os vídeos são divulgados tanto em seu perfil no Instagram como no canal que mantém no YouTube, onde se apresenta como "tocador de trompa e bebê de 'Se Beber, Não Case'".

Grant participou do primeiro "Se Beber, Não Case" (2009) e também de "Se Beber, Não Case - Parte 3" (2013). No primeiro longa, ele dividiu com outros sete bebês o 'papel' de Tyler. Já no terceiro capítulo da 'saga', deu vida sozinho ao garoto já crescido.