BBB: Vitória teme raiva de João Gabriel por ter vetado irmão de festa

A tensão segue alta no BBB 25. Vitória acredita que João Gabriel está irritado com ela depois que a sister vetou o irmão dele, João Pedro, de sua festa do líder, que acontece nesta quarta-feira (5).

O que aconteceu

Vitória compartilhou o pensamento com Gracyanne Barbosa. "O João Gabriel tá puto, provavelmente, porque eu vetei o João Pedro. Mas, gente, ele me botou no Paredão. Eu não indiquei ele no Paredão. Vetar ele da festa é o menor das coisas", afirmou Vitória.