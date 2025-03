'Universo rico e vibrante'; como será a cidade cenográfica de 'Vale Tudo'?

Com estreia marcada para o final de março, o remake de "Vale Tudo" (Globo) promete uma grande cidade cenográfica representando diferentes lugares do Rio de Janeiro.

Da zona norte à zona sul do Rio

"Vale Tudo" conta com uma cidade cenográfica de 7.800 m². Construído nos Estúdios Globo, o espaço representa as zonas sul e norte do Rio de Janeiro, com os cenários que compõem, respectivamente, a Tomorrow, uma das principais agências de conteúdo do país, sob comando de Renato Felipelli (João Vicente de Castro), e o núcleo de Vila Isabel, onde vivem Consuelo (Belize Pombal) e Aldeíde (Karine Telles), e onde tem o bar do Poliana (Matheus Nachtergaele), e o prédio do Rubinho (Júlio Andrade).