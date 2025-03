Segredo de Clarice vem à tona e movimenta 'Garota do Momento'

Ainda no mesmo capítulo: Juliano discute com Clarice. Érico lamenta a rejeição de Carlito. Eugênia sugere que Jacira está apaixonada.

Beto se irrita com as propagandas encenadas por Beatriz. Raimundo afirma que o cliente rejeitou o filme de Beto. Um jornalista questiona Beatriz sobre sua relação com Clarice. Juliano se irrita ao ler uma matéria com a história de Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.