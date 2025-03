Quem é Vitor Moraes, o namorado que 'tietou' Milton Cunha na Sapucaí

O novo affair de Milton Cunha foi visto em diversos eventos com o comentarista durante o Carnaval Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Moraes é carioca e recentemente obteve sua certificação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro, formalizando sua atuação no mercado. Antes disso, teve experiência como analista e microempresário. Em suas redes sociais, ele se define como um "amante da sabedoria" e frequentemente celebra conquistas da comunidade LGBTQIA+.

Além da carreira profissional, Vitor é um entusiasta dos esportes e praticante de ioga. Ele também é um grande apreciador da leitura. Em uma postagem no Facebook, de 2023, elogiou "O Livro Tibetano do Viver e do Morrer", de Sogyal Rinpoche. "Este tem sido um ano muito importante para meu autoconhecimento. Boas práticas tem me feito buscar o que de melhor tenho em meu eu interior. Ansioso pela próxima leitura", escreveu ele na ocasião.

Vitor Moraes iniciou recentemente carreira como corretor de imóveis Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O corretor parece levar uma vida discreta e seu perfil no Instagram com cerca de 10 mil seguidores, é privado. É no Facebook que ele posta abertamente um pouco mais sobre ele. Ele comenta ter o signo de touro em Vênus e diz amar viajar e viver a vida.