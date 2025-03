Com mesmo hobby de Middleton, Meghan Markle revela aprendizado em série

Meghan Markle, 43, compartilhou que divide o mesmo hobby que Kate Middleton, 43, em sua nova série na Netflix, "With Love, Meghan".

O que aconteceu

No primeiro episódio do programa, mostra sua habilidade na apicultura. "Estou com boas vibrações. É como um pequeno lembrete para fazer algo que te assusta um pouco. Acho que isso faz parte, mas estou tentando manter a calma. Porque é lindo estar tão conectada", diz ao tirar o mel da colmeia.

A apicultura é uma das atividades mostradas por Markle na nova série. Além disso, a Netflix reforça que os espectadores podem acompanhar a duquesa de Sussex "na cozinha e no jardim enquanto recebe seus amigos".