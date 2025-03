Mateus planeja aulas de canto após virar meme: 'Não me sinto ofendido'

Segundo o arquiteto, a reação do público em relação aos momentos de "cantoria" que ele teve no reality tem sido "linda". "Eles criaram o meme e eu não esperava que tivesse essa proporção toda. Foi muito gostoso de ver, a galera da internet é muito criativa. E não me sinto ofendido mesmo com relação a isso".

Eu não sou profissional nisso, e às vezes posso achar que estou mandando bem e estou mandando mal, e está tudo bem também. Eu só canto por hobby por enquanto, mas amaria ter alguma oportunidade. Eu com certeza vou entrar numa aula de canto, então não se preocupem Mateus Pires

Apesar do carinho, Mateus também enfrenta algumas críticas e disse que chegou a se sentir "atordoado". "Tem aquela galera que quer te diminuir. Mas eu acho que faz parte também, não tem como agradar a todos. E acho que as consequências negativas são muito pequenas comparadas às positivas".

