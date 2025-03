Marisa Orth revela aprendizados: 'Não percebi alguns abusos que sofri'

O 'cala a boca, Magda' tinha a ver com ela ser extremamente burra também, mas eu me pergunto: se fosse um personagem homem burro, esse bordão pegaria tanto? Tem um certo prazer no público, uma coisa quase sádica, em mandar uma mulher sexy, divertida e feliz calar a boca. Tem uma sexualização dessa violência, e as pessoas repetem isso até hoje, sem pensar.

A atriz acredita que a sociedade mudou após 23 anos, mas não totalmente. "Hoje, fico impressionada com o grau de violência, mas acho que tive uma inteligência como atriz na época. Eu revesti aquilo, ela era tão burra que achava legal, que ela fazia: 'Ai, amor'. Isso nunca foi pedido para ser feito. Era a burrice da personagem. Alguém mandava ela calar a boca, e ela achava bom."

Marisa diz que aprende com as mulheres mais jovens, o que a faz entender abusos sofridos no passado. Além disso, participar do Falas Femininas também trouxe novas reflexões para a atriz.

Eu não percebia alguns abusos que sofri. Passaram dos meus limites várias vezes, eu não percebia. Hoje, quando escuto relatos, às vezes penso: 'Ah, imagina, vocês estão exagerando?'. Mas não. Não estão exagerando. É verdade. Isso prova que as coisas estão mudando. Eu me surpreendo com o que ouço de algumas garotas, quase como se eu dissesse: 'Nossa, eu podia ter pedido isso? Eu podia ter dito não? Eu podia ter pedido ajuda?' Mudou. [O mundo] Mudou muito.

Marisa Orth, Deborah Secco e Cacau Protásio apresentam o Falas Femininas 2025 Imagem: Beatriz Damy/Globo

Falas Femininas 2025

O Falas Femininas, que vai ao ar no dia 10 de março, inaugura a edição de 2025 do projeto Falas e traz um formato leve, com stand-up comedy e esquetes, além de uma plateia interativa. Ao lado de Marisa, Deborah Secco e Cacau Protásio completam o time de apresentadoras.