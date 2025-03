Madrugada de festa no BBB 25 tem primeiro beijo de casal e atritos

João Gabriel revoltado com Aline

Enquanto com Aline, João Gabriel não quer papo. Durante a madrugada, o brother desabafou para Renata, criticando duramente a sister e deixando claro que pretende confrontá-la no próximo Sincerão.

Eu quero que Aline vá tomar no c dela! Se ela vier falar comigo, vou xingar ela! Aline é uma que vou falar uns trem pra ela no Sincerão. Tô esperando segunda-feira. Saboneteira do caralho! Vai tomar no c*!

João Gabriel

Mais tarde, em conversa com Maike, João Gabriel reforçou sua intenção de chamar Aline no Sincerão e já prometeu como vai reagir caso ela tente gritar. "Se ela começar a gritar, eu vou falar: 'Tadeu, cala aquela calopsita ali!'", disparou.

Beijo entre Vitória e Vinícius? Sim, mas foi técnico!

Os brothers entraram no clima da festa e brincaram de fazer novela. Em uma das cenas, Vitória Strada e Vinícius trocaram um selinho, mas tudo não passou de atuação. O momento aconteceu em uma sequência onde Vitória tentava salvar Thamiris, enquanto João Gabriel interpretava o antagonista que queria manter as duas presas. No final, Vinícius surgia como o herói da trama.