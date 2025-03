Influenciador de aventura morre, aos 36, após um mês internado nos EUA

O influenciador e youtuber Andrew Cross morreu, aos 36 anos, depois de ter sofrido um grave acidente de carro nos Estados Unidos. Ele estava internado havia pouco mais de um mês.

O que aconteceu

Após o acidente, Andrew sofreu com graves lesões no cérebro. Ele foi hospitalizado em 31 de janeiro deste ano e estava sendo mantido vivo com a ajuda de aparelhos.

A notícia sobre a decisão de desligar os aparelhos foi divulgada pela irmã, Jenna. Ela compartilhou as informações em um site criado para atualizar fãs, amigos e familiares sobre o seu estado de saúde.