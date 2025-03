Guilherme revela que focará apenas em um quarto no BBB: 'Até eles acabarem'

Guilherme comentou que seu incômodo foi Thamiris garantir que ele não era uma opção de voto para ela, mas Vinícius argumentou. "É porque o povo acha que opção de voto é uma pessoa só, Gui. Que, para ela, é dona Vilma. Beleza, isso a gente já sabe, mas e aí? O Paredão é feito só com dona Vilma? Se alguém botar dona Vilma no Paredão, ela vai votar em quem? Em Gracyanne?".

Diante disso, o fisioterapeuta afirmou que seu foco exclusivo nas votações seria acabar com o quarto Nordeste. "Faz tempo que ela não tem nenhuma questão com dona Vilma. E, para mim está muito claro, aqui, que, às vezes, conversar não quer dizer que resolveu, ou que não vou mais votar em você. Porque, para mim, meu foco continua sendo o Quarto Nordeste, até eles acabarem".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas