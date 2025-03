'Guerra fria': Entenda a 'briga pelas costas' de João Gabriel e Aline

Antes de sair a Gracy, ela falou 'quero saber quem falou que eu sou jogadora ruim' e eu olhando. Na hora que falou que foi a Gracy, ela falou 'adoro ela, mas vou provar pra ela que meu jogo não é ruim'. Se fosse a Renata ou meu irmão, ela ia esculhambar. Isso, para mim, é sabonetar, e eu vou falar segunda-feira no Sincerão João Gabriel

Gracyanne concordou sobre Aline "ter se segurado no Sincerão" por se tratar da influenciadora. A influencia chegou a aconselhar o brother a conversar com a baiana.

Já no início da festa, ele chegou a dizer que queria "jogar uma lata na cara" de Aline, e afirmou que "abriu o olho" de Gracyanne em relação à sister. "Vai tomar no c*! Saboneteira do caralho! Vai tomar no meio do c* dela".

João Gabriel também conversou com Guilherme, aliado de Aline. "Se quiser, pode me chamar que eu falo [para ela]. Eu só não quero que ela [Aline] exalte comigo, porque se exaltar comigo eu vou exaltar também. Aqui nós tá de jogador pra jogador, né diferença entre homem e mulher não", disse. "Tô acostumado a mexer com boi, isso aqui é ficha. Vou meter o louco."

Guilherme respondeu que João Gabriel o colocou em uma situação ruim, e deveria conversar com a sister. "É a minha aliada e você vem me trazer uma informação que você não quer que eu leve pra ela", questionou.

Depois, João Gabriel foi reclamar de Aline para Vinicius, a dupla da sister. "Pra mim, ela foi sabotando", disse. "Eu votar nela, falar com ela, tá errado?"