Ex revela razão curiosa por que Kanye West controla roupas de companheiras

Amber Rose, 41, teceu considerações curiosas sobre o hábito de Kanye West, 47, controlar o guarda-roupa de suas companheiras.

O que aconteceu

A modelo contou que o rapper fazia com ela o mesmo que faz com a atual namorada, Bianca Censori, 30. "Kanye, com certeza, está vestindo [Bianca] assim. Ele fez o mesmo comigo e com a Kim. É só quem ele é", explicou ela ao podcast Club Shay Shay.

Segundo Amber, West é obcecado pela ideia de ver outros homens desejarem sexualmente suas parceiras. "Ele quer que outros homens desejem sua mulher, é disso que ele gosta. Ele quer que seus amigos queiram transar com ela, que ela seja a mais desejada da sala."