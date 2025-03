Exaltando família e carreira, Chay Suede revela: 'Vivo o que sempre sonhei'

Pai de três filhos, Maria, José e Ana, contou sobre a importância da família. "A nossa família é mais importante do que eu mesmo. E essa é a maior lição que aprendi com a paternidade e o casamento. É como sair do centro da sua própria existência", ressaltou.

Com a novela "Mania de Você" (Globo), Chay Suede se divide entre São Paulo e Rio de Janeiro. "Todo trabalho tem consequências específicas e dificuldades inerentes, mas nem por isso o considero um sacrifício. Na verdade, vivo hoje o que sempre sonhei."