Ator de 'Caras e Bocas' escondeu que tinha câncer e morreu aos 28 anos

Ninguém sabia que ele estava doente, nem sua família. A irmã dele, que mora em Tubarão [Santa Catarina], chegou ontem ao Rio de Janeiro, e ele faleceu. Fiquei muito triste com esta notícia. Ele era muito alegre e todo mundo ao seu redor se divertia bastante com seu jeito espontâneo. Além disso, era muito humilde e estava disposto a aprender sempre mais sobre atuação Guilhermina Guinle, atriz, ao portal Terra em 2010

Dener Pacheco e Guilhermina Guinle contracenaram juntos em 'Caras e Bocas' Imagem: Reprodução

Walcyr Carrasco relembrou as últimas conversas que teve com o ator. O escritor contou que Dener preferiu não revelar detalhes sobre a gravidade do tumor.

Perguntei a Dener se era maligno [o câncer] e, na época. ele não respondeu, julguei que não era. Mas hoje penso que ele já sabia... Durante as gravações teve alguns problemas de saúde, mas não liguei uma coisa à outra Walcyr Carrasco, no Twitter [hoje X], em 2010

O autor elogiou a aptidão de Dener Pacheco para a dramaturgia e lamentou o falecimento. "Conheci Dener há muitos anos e sempre acompanhei sua batalha para ter um papel. No início da novela, ele fez um teste e mostrou seu talento. [...] Eu espero, de coração, ter realizado o sonho que ele tinha e que merecia ter, pois tinha talento. E se foi feliz nesse sonho, agradeço a Deus."