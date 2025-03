Aritana Maroni se pronuncia após prisão: 'Não entendi até agora'

Já respondo todo mundo, mas eu preciso descansar. Ariana Maroni

Após ser liberada, Aritana retornou a São Paulo. "Já estou em casa, vou entender direito o que está acontecendo. Venho aqui agradecer toda mensagem de carinho que eu recebi de vocês, de todos os meus amigos, todo mundo mandando mensagem no WhatsApp e no Instagram", disse aos seguidores.

Tribunal de Justiça da Bahia informou que a audiência de custódia foi realizada regularmente. "O processo foi redistribuído e tramita em segredo de justiça", completou o TJ, em contato com Splash.

Aritana agradeceu o apoio dos fãs. "Estou cansada, cheguei hoje na hora do almoço, dormi e acordei agora. Vou dormir mais um pouco. Vim agradecer realmente as mensagens, aos poucos amanhã a hora que eu acordar vou conseguir falar com todo mundo. Amo vocês", afirmou no Instagram