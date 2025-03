Ana Maria Braga aproveita dias de praia para recomendar leitura: 'Refúgio'

Ana Maria Braga, 75, aproveitou os dias de descanso nas praias da Bahia para se dedicar a um de seus hobbies favoritos: a leitura.

O que aconteceu

A apresentadora publicou uma galeria de fotos em que aparece de biquíni, lendo em um aparelho digital, em meio à paisagem paradisíaca. Ela passou o Carnaval no local acompanhada do jornalista Fábio Arruda, 54, seu namorado.

Na legenda do post, Ana discorreu sobre o que o hábito de ler representa para ela. "Ler, para mim, é refúgio, descoberta e expansão. Sempre que sobra um tempinho, mergulho nas páginas, alternando entre diferentes livros, porque cada um traz uma nova perspectiva. Alguns me fazem refletir, outros inspiram, e há aqueles que simplesmente me envolvem."