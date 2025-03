Vitória cogita vetar de sua festa brother despercebido: 'Nunca sofreu'

Vitória ainda ponderou que não seria ideal focar sempre na mesma pessoa. "Renata acabou de voltar do Paredão. Não sei se eu iria vetar ela, entendeu. Ficar macetando na mesma pessoa, sabe? A Eva me vetou da festa dela. Depois que Mateus saiu".

Sobre o último nome mencionado, a sister avaliou que o brother nunca passou por nenhuma dinâmica negativa no confinamento. "E o João Pedro nunca sofreu nenhuma consequência aqui na casa, e já me botou no Paredão".

