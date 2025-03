Vinícius lamenta ter 'cedido' ao jogo no BBB 25: 'Ultrapassei sentimento'

Vinícius, então, desabafou. "Eu também já fiz. Quando puxei Vitória e Mateus pro Monstro. Essa semana, eu cedi ao jogo, a escolha era a escolha correta, mas eu ultrapassei um sentimento meu, quando eu coloquei Dona Vilma."

Pensei no jogo e depois fiquei culpando. Vinícius

O baiano precisou escolher dois participantes para o Castigo do Monstro da última semana. Vinícius escolheu Vilma, que passou mal durante o castigo e acabou sendo liberada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas