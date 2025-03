Trajetória de Camilla no BBB 25 foi marcada por tretas com aliada e Curinga

Ao longo do jogo, ela se manteve fiel a sua irmã e à dupla Gracyanne e Giovanna. Também se aproximou de Mateus e Vitória Strada — embora tenha rompido a amizade com a atriz—, e ensaiou uma aproximação de Maike e dos gêmeos.

A aliança entre ela e Vitória chegou ao fim após pouco mais de cinco semanas de jogo e acabou se tornando o principal embate da sister no reality — tanto que a fez expor a vontade de abandoná-lo. Após a formação do sexto Paredão, Camilla e Vitória tiveram uma discussão acalorada, aos gritos e choro, após uma série de alfinetadas. Elas chegaram a conversar depois da dinâmica e seguiram dormindo no mesmo quarto, mas recentemente uma das críticas de Camilla à Vitória foi exposta pela produção, piorando a relação entre elas.

A sister também chegou a trocar algumas farpas com Eva, Renata, Diogo e Vilma, e foi "massacrada" em um Sincerão, sendo apontada por Diogo, Vitória, Guilherme, Eva, Renata, João Gabriel, Joselma e Diego Hypolito. Naiara Azevedo chegou a dizer que Camilla era "muito valente no OFF".

Camilla não venceu nenhuma das provas de Líder ou Anjo que aconteceram no reality até então, mas chegou longe em provas de resistência. Ela também nunca recebeu um Castigo do Monstro ou participou de um almoço do Anjo.

Ainda no início da edição, ela protagonizou um episódio de crise de riso na cozinha que a fez urinar no chão.

Outro momento marcante foi quando ela ouviu Renata e Eva em um almoço dizendo que não a prejudicariam porque "Camilla cozinha". A equipe de Camilla chegou a publicar uma nota acusando as sisters de "racismo estrutural".