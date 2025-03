Thamiris explica fofoca do Seu Fifi para Guilherme: 'Seriam f*das juntos'

Sem imaginar quem seria o autor da fofoca, Guilherme descobriu que Thamiris foi a responsável. Já com algumas desconfianças, o brother teve a confirmação durante uma conversa com a sister nesta quarta-feira (5).

A nutricionista esclareceu que se referiu a Maike e Gabriel, quando mencionou "pessoas que vieram de onde ele veio". "Eu falei, acho que vocês três seriam tão fodas juntos, mas não conseguiram se unir. (...) E eu acho que se ele focasse em pessoas que veio do mesmo lugar que ele, que seria do esporte, daria super certo. Era essa a fala. Não era tipo, 'ó, não pode andar com camarote'. Até porque no meu quarto só tem camarote, se for parar pra pensar".

Guilherme afirmou que sua relação com Diego não se resume a ser fã do ginasta, mas, sim, sobre a conexão entre os dois. "E parar de tomar dores de gente que vem do camarote. Porque minha questão com Diego não é nem porque eu era fã, fã. Eu tenho admiração. (...) E não é porque os meninos são do esporte que eu ia me juntar. Eu me junto por questão de conexão mesmo", garantiu.

Thamiris insistiu que acreditava que o fisioterapeuta tinha muito em comum com os paulistanos. "A minha fala não foi separar camarote de pipoca, não era sobre isso. Era justamente por vocês terem tantas coisas em comum, e naquele momento não estarem enxergando isso".

O brother reforçou a questão da conexão, que não é criada apenas pelas semelhanças de vida. "Não é sobre da onde você veio, é sobre as pessoas que você cria conexão aqui. Volto a dizer, não é porque os meninos são atletas e eu fui atleta também que vai acontecer essa conexão".

