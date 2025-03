Saryne: Globo sofre maré de azar e tudo está dando errado no BBB 25

Camilla foi a última eliminada do BBB 25, com uma rejeição recorde no reality. No entanto, a eliminação polêmica da trancista disputou a atenção do público com o Carnaval 2025. Para Bárbara Saryne, este é mais um dos exemplos de que a Globo tem sofrido com uma maré de azar com a edição deste ano do reality. Ela falou sobre no Central Splash desta quarta-feira (5).

A colunista do UOL acredita que Camilla assumiu o papel de vilã da temporada, mas muito por conta da falta de assunto dentro do jogo. "O público estava louco para odiar alguém, e acabou ficando para ela esse lugar", opina Saryne.