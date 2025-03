Preta Gil entra no mar pela primeira vez após a alta: 'Sonhei com esse dia'

Preta Gil viveu um momento especial nesta quarta-feira (5). A cantora deu o primeiro mergulho no mar após receber alta do tratamento contra o câncer. Preta cantora compartilhou o momento emocionante em um vídeo publicado no Instagram, onde aparece visivelmente emocionada com a conquista.

O que houve

Na legenda da publicação, Preta expressou sua alegria ao mergulhar no mar da Bahia. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!", contou entusiasmada.