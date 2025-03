Oscar 2025 prova que vitória de estrangeiros ainda é difícil e custosa

Entre os pouco mais de dez mil votantes do Oscar, cerca de dois mil votaram na categoria de Filme Internacional, explica Flavia Guerra. "É muito pouco. As pessoas ou têm preguiça, ou não têm tempo ou não têm interesse", diz. "Falta uma boa vontade dos votantes".

Búrigo ainda pontua que "Emilia Pérez" era um filme "mais fácil" de ser destacado no Oscar do que um filme brasileiro, justamente por ser falado em inglês e seguir uma cultura mais norte-americana, com atores locais. No entanto, dadas as polêmicas, saiu da mira e abriu espaço para "Ainda Estou Aqui".

'Mundo ganha muito ao descobrir Fernanda Torres'

Walter Salles conclui a maratona de festivais feliz e com a sensação de "dever cumprido".

O diretor de "Ainda Estou Aqui", que venceu o prêmio de Melhor Filme internacional no Oscar deste domingo (2), conta que nos últimos meses teve a oportunidade de levar o Brasil para outros países. "Foram seis meses de contato com públicos diferentes; uma experiência incrível. Fomos certamente para 30 países e festivais, que trouxeram perguntas totalmente diferentes, específicas", revela, em entrevista ao Plano Geral.