Barack Obama recusa convite de Ben Stiller para papel na série 'Ruptura'

A aguardada segunda temporada de "Ruptura" quase contou com a participação especial do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A informação foi revelada pelo ator Ben Stiller, diretor e produtor do seriado, durante uma entrevista no Jimmy Kimmel Live!.

O que houve

O diretor explicou que Obama foi sua primeira escolha para dar voz ao prédio da empresa fictícia Lumon em uma animação dentro da série. No entanto, o convite acabou sendo recusado pelo ex-presidente, e o papel ficou com Keanu Reeves.

Stiller foi soltando aos poucos durante a entrevista. "Houve uma pessoa a quem perguntei antes, e ela disse não", contou. Questionado por Kimmel sobre quem seria essa pessoa misteriosa, ele revelou. "Presidente Barack Obama. Eu não perguntei a ele pessoalmente. Eu conhecia alguém que conhecia o advogado dele, e ele disse: 'Eu posso repassar o pedido se você escrever um e-mail'", contou.