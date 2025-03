De palavrão a erro com Bolsonaro: as gafes de Natuza Nery na Globonews

Mesmo palavrão já foi dito antes

Em 2022, Natuza já havia dito o mesmo termo enquanto analisava a troca de comando da Petrobras. Na ocasião, a jornalista mencionava uma grande mudança na estatal. "Daqui a dois meses tem uma put* transferência. Desculpa, tem uma supertransferência", disse constrangida.

A situação gerou risadas no estúdio. Maria Beltrão, que estava ao lado de Natuza, brincou com a colega, apelidando-a de "Will Smith", em referência ao ator que xingou Chris Rock após dar um tapa no humorista durante o Oscar daquele ano.

Gafe com Bolsonaro

Outra gafe marcante da comentarista aconteceu em 2019. Natuza Nery se referiu erroneamente ao então presidente Jair Bolsonaro como "ex-presidente", mas ele ainda estava no poder, em Brasília. A gafe foi cometida enquanto a jornalista cobria a soltura de Lula, que estava preso em Curitiba. "Lula está disposto a ir para o embate, tanto que cita em alguns momentos o ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Natuza, corrigindo-se logo depois.

Na época, a fala repercutiu rapidamente e o próprio Bolsonaro reagiu no Twitter. "GloboNews nos cita como ex-presidente! Muitos caem no jogo de 'equívocos rotineiros' inocentemente! Estamos mudando o Brasil!", escreveu.