Empresa encontra pequeno vazamento de gás em casa de Gene Hackman

A investigação sobre a morte do ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, Betsy Arakawa, 65, teve um novo desdobramento. O casal foi encontrado sem vida na residência onde morava, em Santa Fé, no Novo México.

O que aconteceu

A empresa responsável por avaliar possíveis vazamentos de gás na residência do casal encontrou evidências. Apesar disso, a New Mexico Gas Company afirmou que a quantidade não é letal, sendo apenas 0,3% de gás no ar. A informação é do DailyMail.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fe confirmou que a análise da empresa não revelou nenhuma descoberta significativa relacionada a vazamentos perigosos. O xerife, Adan Mendoza, confirmou durante uma entrevista coletiva na sexta-feira (28) que Hackman e Arakawa testaram negativo para monóxido de carbono.