'Fui inocente': Sósia de Vin Diesel era camelô antes de ser meme do Pânico

"Gravei na sexta e o programa ia passar no domingo. Estava bem nervoso e com vergonha. Quando passou na TV, o pessoal começou a me marcar nas redes e surgiu o meme. Eu falei: 'meu Deus do céu, agora vou virar chacota não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro'. Achei que eu ia ser uma vergonha e chacota", iniciou.

O efeito foi ao contrário. Vi que os comentários foram totalmente positivos para mim. Todo mundo gostou, na verdade, do meme. Eu virei o maior meme do Brasil e comecei a ganhar seguidores no Facebook. De lá para cá, começaram a me chamar para fazer trabalhos, publicidades e eventos.

Graças a pegadinha do Pânico na TV, o ator vive 100% com a renda de sósia de Vin Diesel e não descarta até fazer uma festa de dez anos do meme, em 2026. "O meme mudou a minha vida. Hoje, sou conhecido em todo lugar que eu vou. Tem empresas que me contratam no Brasil inteiro, já viajei e rodei o país todo. Vou em cidade que eu nunca imaginei e o povo conhece o meme do Pânico. Ano passado fiz o meu primeiro evento internacional no Chile."

Atualmente, o artista deseja encontrar um empresário que o ajude a participar de grandes eventos e sonha com o encontro pessoal com Vin Diesel. "Não tive sorte de ter um empresário influente que me leve em vários lugares para conhecer outras pessoas grandes e fazer mais trabalhos. É só o que falta para eu hoje."

Quem era Marcos Salvo antes do meme do Pânico?

Natural de Curitiba (PR), Marcos Salvo trabalhava como vendedor e fazia bicos como instrutor na academia. Em 2005, ele ouviu um dos instrutores do local compará-lo com Vin Diesel, mas não soube como reagir por não saber quem era o artista.