Lutador e discreto: quem é o homem misterioso flagrado com Anitta no Rio?

Anitta e suposto affair Imagem: Anderson Bordê / AgNews

O empresário é formado em administração de empresas pela Estácio de Sá em 2018. Segundo seu LinkedIn, ele e um dos diretores de uma agência de consultoria e gestão de marketing esportivo. Trata-se da Korner Management.

Nas redes sociais, ele mantém um perfil discreto. É seguido por pouco mais de 4,5 mil contas e não tinha seu perfil aberto até o meio da tarde desta quarta-feira (5).

Sabe-se que Ian também é lutador — ainda que talvez não profissionalmente. Aliás, há lutadores como clientes da empresa que ele é diretor. São eles: Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira.

Anitta não segue o perfil do empresário no Instagram. Ela estava solteira desde pelo menos janeiro, quando anunciou término com o jogador de futebol Vinícius Soyza. Contratado do Sheffield United, da Inglaterra, o ex-jogador do Flamengo conheceu Anitta em festa após jogo da NFL, em São Paulo, no ano passado.