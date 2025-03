Internado há três dias, filho de Virginia respira sem ajuda de aparelhos

José Leonardo, filho de Virginia, respira sem ajuda de aparelhos após ser internado com uma bronquiolite. A informação foi confirmada a Splash pelo Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro.

O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, permitindo retirada do suporte ventilatório e oxigênio. Continua com tratamento clínico e de fisioterapia, com previsão de alta da UTI pediátrica em breve.

O que aconteceu

Influenciadora cancelou ida a Florianópolis após filho ser internado no último sábado (1º). "Deus tinha outro combinado. José está com bronquiolite. Não está grave, mas precisando de tratamento intensivo", explicou no Instagram.