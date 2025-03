'Garota do Momento': Raimundo descobre verdade avassaladora sobre Marlene

Ainda no mesmo capítulo: Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene. Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha.

Beto filma seu comercial. Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.