Fora do BBB 25, Camilla detona Vilma e diz que Eva é 'perigosa'

Já sobre Eva, ela disse ser "bem incisiva e perigosa". "Ela e Renata jogam bem", disse. "Eu não tenho raiva de ninguém, é mesmo sobre o jogo".

Ela ainda avaliou o jogo de Guilherme, e disse que ele não a prejudicou no jogo."Guilherme era o advogado da casa", disse. "Ele estava na defensiva agora de todo mundo. Ele não tinha problema com ninguém só no Sincerão surgia com uma bomba".

Sobre Vitória, Camilla diz que "não tem ranço" da atriz e seria sua amiga fora do BBB. Ela diz que, naquele momento, acreditava que estava certa em relação à briga, mas hoje tem uma percepção diferente. "Se eu pudesse mudar isso, eu mudaria, até porque Vitória é uma pessoa muito legal e sempre foi respeitosa com a gente", disse. "Não tenho problema de admitir que errei".

Segundo ela, se não fosse por Mateus, as duas talvez não tivessem jogado juntas. "Não seria tão próxima [se não fosse o Mateus]".

