Filho caçula de Virginia e Zé Felipe recebe alta após 5 dias internado

O filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Zé Leonardo, recebeu alta hospitalar. Ele estava internado desde o último dia 1º de março.

O que aconteceu

A notícia foi confirmada pela influenciadora nas redes sociais. Ela compartilhou, nesta quarta-feira (5), uma foto do bebê sem recursos respiratórios. A criança, que tem cerca de seis meses de vida, precisou ser hospitalizada depois de um quadro de bronquiolite.

Na publicação, Virginia desabafou sobre a dificuldade que enfrentou ao acompanhar o filho doente. "Quando cheguei no hospital, eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa", desabafou. Ela ainda disse que não imaginava que ele ficaria internado por cinco dias, e nem que precisaria de ajuda de um tratamento intensivo.